Hüzmüz Boğazı'nda sıcak çatışma: ABD'den saldırı, İran'dan anında misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, ateşkes görüşmelerinin yeniden başarısızlıkla sonuçlanması halinde mevcut çatışma alanının genişleyeceği belirtildi. Bu senaryoda savaşın Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Akdeniz’i kapsayacağı uyarısı kaydedildi.

Gözlemciler, bu uyarının özellikle küresel enerji arzı açısından kritik iki noktaya işaret ettiğini vurguluyor: Babülmendep Boğazı ile Hürmüz Boğazı’nın aynı anda kapanması durumunda dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık dörtte birinin kesilebileceği hesaplanıyor.

İran Devrim Lideri Mucteba Hamanei’in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rızai’ye göre, görüşmelerin çıkmazda olduğu ve bu çıkmazı kırması gereken tarafın Trump yönetimi olduğu ifade edildi. Danışman, muhtemel bir anlaşmanın ABD’nin dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakmayı kabul etmesine bağlı olduğunu aktardı. “Bu bizim paramız, Amerika’nın değil” diyen Rızai’nin, söz konusu varlıkların İran’ın Trump’a duyacağı güven için bir test olduğunu ve Amerika’nın bu testten geçmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Çatışmaların yeniden başlaması halinde savaşın genişleyeceğine dair uyarıyı yineleyen Rızai’nin, şu ana kadar İran destekli Yemenli Husilerin ateşkes görüşmeleri sırasında Babülmendep’teki deniz taşımacılığına saldırmaktan kaçındığı da hatırlatıldı.

Trump’tan “iyi giden süreç” ve “gururlular” analizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Wisconsin’e giderken uçakta yaptığı açıklamada Tahran’la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirttiği aktarıldı. Trump’ın, “İran konusunda büyük bir başarı elde ediyoruz. Onlar nükleer silaha sahip olmayacaklar” iddialarında bulundu.

NBC kanalına verdiği röportajda ise Trump, İran liderlerinin henüz bir anlaşmaya varamamasının nedenini “güçlü ve gururlu olmaları” olarak açıkladı. Ancak aynı açıklamada, İran’ın “nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneği olmadığını” savunduğu ifade edildi. Eleştirmenler, bu söylemin ültimatomcu bir dayatma niteliği taşıdığını ve karşı tarafın iradesini yok saydığını belirtiyor. Trump’ın, kendisine yöneltilen “hızlı anlaşma” çağrılarına karşı Vietnam Savaşı’nı hatırlatarak “Bu tür şeyler yıllar alır. Üç aydır bu işin içindeyim, Vietnam 19 yıl sürdü” dediği aktarıldı.

Trump’ın ayrıca ABD ordusunun İran’a ait İHA fabrikalarının, fırlatma rampalarının ve füze üretim alanlarının “çoğunu devre dışı bıraktığını” ancak İran’ın hâlâ bazı füzeleri ve kapasitesi olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi. Bu ifadelerin, sahadaki gerçek duruma ilişkin net bir tablo sunmaktan uzak olduğu değerlendiriliyor.

Gece yarısı karşılıklı saldırılar

Gece saatlerinde Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden hareketlilik yaşandığı bildirildi. CNN’in aktardığına göre, İran’ın Hürmüz’e doğru çok sayıda füze fırlattığı duyuruldu. Haberde en az dört İran İHA’sının ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü bilgisi verildi. İran basını ise Hürmüz yakınlarında uyarı ateşi açıldığını ve bunun büyük olasılıkla ABD gemilerinin hareketliliğiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) saldırıyı doğruladığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin misilleme olarak Goruk ve Keşm Adası’ndaki İran kıyı gözetleme radar sahalarını vurduğu ifade edildi. Kuveyt ordusunun ise “Hava savunma sistemlerimiz düşman İHA ve füzelerine karşı harekete geçti” açıklaması yaptığı aktarıldı. Bahreyn’de sirenler çaldığı ve yetkililerin halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptığı kaydedildi.

Katar üssüne saldırı iddiası

Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği’nin dergisinde yer alan bir habere göre, İran’ın savaşın ilk günlerinde ABD’nin Katar’daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi’ni (CAOC) füzelerle vurarak ağır hasara uğrattığı öne sürüldü. Haberin, saldırı hakkında bilgi sahibi üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ifadelerine dayandırıldığı belirtildi. Aynı yetkiliye göre, ABD ordusu savaşı başından itibaren Güney Carolina’daki bir üsten yönetti ve merkezdeki personel önceden tahliye edildi. ABD yönetimi veya CENTCOM’un, CAOC’ye verilen hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı gözlemleniyor.

İsrail basınından “sızdırma” iddiası

İsrail basınında yer alan bir iddiaya göre, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasına yönelik bir planın varlığı, Beyaz Saray’daki bazı yetkililer tarafından Türkiye’ye sızdırıldı. Bu sayede durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ı ikna ederek planı iptal ettirdiği ileri sürülüyor. Konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya yalanlama yapılmadığı kaydedildi.