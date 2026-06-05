Hizbullah'tan net mesaj: Ateşkes ile silahsızlanma arasında ilişki kurulamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington'da Lübnan ile İsrail arasında dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığı ve iki tarafın kapsamlı bir ateşkes planı üzerinde mutabakata vardığı yönünde raporlar bulunuyor. Söz konusu çerçeveye göre, direniş operasyonlarının durdurulması, Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, Lübnan ordusunun konuşlandırılmasının genişletilmesi ve devlet yapısı dışında hiçbir silahlı gücün bulunmamasının en önemli maddeler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak Hizbullah'ın bu anlaşmaya gösterdiği tepki, Lübnan direnişinin bunu bir savaş bitirme anlaşması olarak değil, direnişin silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'daki nüfuzunu artırması için zemin hazırlayan siyasi bir proje olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor.

Tek taraflı yükümlülük eleştirisi

Washington anlaşmasına yöneltilen en önemli eleştiri, neredeyse tüm yükümlülüklerin Lübnan'a ve özellikle Hizbullah'a yüklenmiş olmasına karşın, İsrail saldırılarının durdurulmasına yönelik açık ve bağlayıcı bir mekanizmanın öngörülmemiş olması olarak kaydediliyor.

İsrail'in son aylarda önceki ateşkesleri defalarca ihlal ettiği, Lübnan'ın farklı bölgelerini hedef aldığı ve suikast ile hava saldırılarına devam ettiği belirtiliyor. Buna rağmen yeni anlaşmanın yayımlanan metninde ana odağın direniş faaliyetlerinin durdurulması ve güçlerinin güney Lübnan'dan çekilmesi olduğu gözlemleniyor.

Eleştirmenlere göre bu anlaşma, Lübnan'ın önce caydırıcılık araçlarını bir kenara bırakması ve ardından İsrail'in taahhütlerine uyacağını umması gerektiği mesajını veriyor. Bu yaklaşımın, Lübnan'ın İsrail ile tarihsel deneyimiyle örtüşmediği belirtiliyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dan sert tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Washington bildirisine ilişkin açık bir değerlendirmede bulundu. Kasım, söz konusu metnin "doğrudan, yararsız, aşağılayıcı ve utanç verici müzakerelerin sonucu olduğunu" ifade etti. Nihai hedefin, Lübnan'ın 'Büyük İsrail' projesine teslim edilmesine zemin hazırlamak olduğu uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Kasım'ın, herhangi bir anlaşmanın direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının, Lübnan'ın en önemli güç unsurunu ortadan kaldırmak anlamına geldiğini vurguladığı kaydediliyor. Hizbullah'ın perspektifinden bakıldığında, onyıllardır süregelen deneyimin, İsrail ordusunun yalnızca direnişin caydırıcılık gücü karşısında geri çekilmek zorunda kaldığını ve bu caydırıcılığın zayıfladığı her anda İsrail saldırılarının arttığını gösterdiği belirtiliyor.

Naim Kasım'ın "İşgal devam ettiği sürece direniş de devam edecektir" ifadesi, Hizbullah'ın kuruluşundan bu yana stratejisinin temel taşı olarak değerlendiriliyor. Hizbullah'ın, İsrail saldırılarının sürdüğü bir ortamda direnişten silahlarını bırakmasını veya stratejik bölgelerden çekilmesini istemenin mümkün olmadığı yönündeki görüşü aktarılıyor.

Savaş alanında ulaşılamayan hedeflere siyasi yoldan ulaşma çabası

Hizbullah'ın eleştirilerinin bir diğer odağını, ABD ve İsrail'in savaş alanında ulaşamadıkları hedeflere siyasi yoldan ulaşmaya çalışmaları oluşturuyor. İsrail'in son aylarda geniş askeri kapasitesine rağmen direnişin yapısını ortadan kaldıramadığı veya Hizbullah'ı teslim olmaya zorlayamadığı gözlemleniyor.

Anlaşmanın eleştirmenleri, Washington'un siyasi ve diplomatik baskı araçlarını kullanarak aynı hedefe -direnişin silahsızlandırılması- "güvenliğin tesis edilmesi" adı altında ulaşmaya çalıştığı görüşünü dile getiriyor. Bu bağlamda Naim Kasım'ın Washington bildirisini "Lübnan halkının bir kısmını yok etmek, diğer kısmını köleleştirmek için bir yol haritası" olarak tanımladığı hatırlatılıyor.

Egemenlik tanımında iki farklı anlatı

ABD ve anlaşma destekçileri, Lübnan ordusunun geniş çapta konuşlandırılmasını ve silahların devlet tekelinde toplanmasını ülkenin ulusal egemenliğini güçlendirecek bir adım olarak sunuyor. Ancak Hizbullah'ın egemenlik kavramına ilişkin farklı bir yorumu bulunuyor.

Direnişin bakış açısına göre egemenlik, dış saldırıların durması, işgal altındaki Lübnan topraklarının özgürleştirilmesi ve İsrail'in ülkenin hava ile kara sınırlarını sürekli ihlal etmekten vazgeçmesi koşulunda anlam kazanıyor. Bu çerçevede Hizbullah'ın önceliğin tam ve kapsamlı bir İsrail saldırılarının durdurulması, işgal güçlerinin çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması olduğu, direnişin silahsızlandırılması meselesinin ise ikincil olduğu belirtiliyor.

Hizbullah'a göre, direnişin silahsızlandırılmasını müzakerelerin ana konusu haline getirmek, sorunu yerinden etmek ve krizin asıl kaynağını -yani İsrail'in işgal ve saldırı politikalarını- görmezden gelmek anlamına geliyor.

Lübnan'da iç bölünme uyarısı

Hizbullah tarafından dile getirilen bir diğer endişe, anlaşmanın Lübnan'daki iç bölünmeleri daha da derinleştirme ihtimali olarak kaydediliyor. Naim Kasım'ın, anlaşma hükümlerinin Lübnanlı gruplar arasında fitne ve ihtilaf zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Lübnan'ın son yıllarda çok sayıda siyasi, ekonomik ve güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığı hatırlatılıyor. İç uzlaşı olmaksızın dışarıdan dayatılan çözüm girişimlerinin iç gerilimleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Hizbullah, direnişin geleceği, ulusal güvenlik ve Lübnan'ın savunma yapısı gibi konuların, doğrudan ABD arabuluculuğunda ve dış baskı altında yürütülen müzakerelerde değil, iç diyalog çerçevesinde, anayasa ve Taif Anlaşması temelinde ele alınması gerektiğini savunuyor.

Anlaşmanın belirsiz geleceği

Mevcut durumda Washington anlaşmasının önündeki en büyük engelin, Hizbullah ve Lübnan'daki direniş yanlısı grupların anlaşmayı kabul etmemesi olduğu gözlemleniyor. Hizbullah'ın, İsrail saldırılarının durdurulması ile direnişin silahlarının geleceği arasında herhangi bir bağlantı kurulmasını kesin bir dille reddettiği ifade ediliyor.

Bu doğrultuda birçok gözlemci, direnişin temel kaygılarını dikkate almayan ve yalnızca Hizbullah'ın sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmanın uygulama aşamasında ciddi engellerle karşılaşacağı görüşünü dile getiriyor.

Bugün Lübnan'da yaşananların yalnızca bir ateşkesin ayrıntıları üzerinde bir anlaşmazlık olmadığı; aksine güvenlik, egemenlik ve ülkedeki güç dengesinin geleceği kavramlarının tanımına ilişkin bir mücadele olduğu belirtiliyor. Hizbullah'a göre Lübnan'ın güvenliği, direnişin silahsızlandırılmasıyla değil, işgale son verilmesi, İsrail saldırılarının durdurulması ve ulusal caydırıcılık gücünün korunmasıyla sağlanacaktır. Bu konunun önümüzdeki aylarda da Lübnan'ın siyasi ve güvenlik gündeminin ana maddesi olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.