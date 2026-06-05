Devrim Muhafızları’ndan ateşkes şartı: Saldırılar tüm cephelerde durmadan kabul yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan yazılı bildiride, bölgede devam eden savaşta ateşkes kabul edilmesi için öne sürülen temel şartın, düşmanın tüm cephelerde, özellikle Lübnan’da saldırılarını “topyekün” durdurması olduğu aktarılıyor. Bildiride, Lübnan’ın “şeref ve onur diyarı” olarak tanımlandığı ve bu toprakların hâlâ işgalci siyonist rejimin “vahşi saldırısı” altında bulunduğu ifade ediliyor.

Uluslararası tepkilerin “etkisizliği” ve ABD eleştirisi

Bildiride, uluslararası kuruluşların, ülkelerin ve dünya halklarının gösterdiği tepkiler ile tepkilerin hiçbirinin, Tel Aviv’in “kan dökücü yöneticilerinin” davranışlarını değiştirmediği belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin “barış” iddiasıyla bölgeye yönelik müdahalelerinden, katliam ve soykırımın artmasından başka bir sonuç görülmediği şeklinde değerlendirmelere yer veriliyor.

İsrail ordusunun “sivil katliamıyla yenilgiyi telafi” çabası

Bildiriye göre, siyonist ordunun cephelerdeki yenilgilerini sivilleri katlederek, evleri, hastaneleri ve okulları yıkarak telafi etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Bu noktada, söz konusu rejimin ABD ve Avrupa ülkelerinin sınırsız desteğine rağmen, işgal altındaki tek bir köyün halkının dahi gönlünü kazanamadığı öne sürülüyor. Rejimin, “kül olmuş topraklar” üzerinde hüküm sürmekten başka bir marifetinin olmadığı ve Filistin ile Lübnan’ın mazlum halklarının evlerini yıkmaya devam ettiği aktarılıyor.

“Bölge halkları Lübnan’ı yalnız bırakmayacak”

Bildirinin devamında, bölge milletlerinin Lübnan halkını yalnız bırakmayacağının altı çiziliyor. Lübnan halkının, işgalci rejimin savaşta elde edemediğini, “çocuk katili ABD’nin” desteğiyle dayatma anlaşmalarla elde etmesine izin vermeyeceği vurgulanıyor. Bu bağlamda, Devrim Muhafızları’nın bölgesel savaşta ateşkesi kabul etmesi için ilk şartın, “tüm cephelerde” (Lübnan dahil) ateşkes sağlanması olduğu yineleniyor.

İşgal altındaki topraklardan geri çekilme çağrısı

Bildiride düşmana yönelik somut talepler de sıralanıyor. Buna göre, düşmanın:

Lübnan halkına yönelik saldırılarını acilen durdurması,

İşgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırların gerisine derhal çekilmesi,

Lübnan’ın toprak bütünlüğünü tanıması gerektiği ifade ediliyor.

Sonuç ve bölgesel istikrar vurgusu

Bildirinin sonunda, Lübnan halkının İslam ümmetinin bir gururu ve bölge milletlerinin şeref timsali olduğu belirtilirken, tüm imkânlarla Lübnan’a destek verileceği kaydediliyor. Bölgede, Lübnan’ın işgal edilen topraklarından çekilme gerçekleşmeden hiçbir huzur ve sükûnet tesis edilemeyeceği şeklinde değerlendirmelere yer veriliyor.