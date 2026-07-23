Yemen Genelkurmay Başkanı’ndan Hamas’a Destek: “Gazze İçin Her Türlü Mücadeleye Hazırız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Medeni, Hamas hareketinin lider kadrosunda gerçekleşen değişikliğin ardından yeni lider Halil el-Hayye ile temasa geçti. El-Medeni, yayımladığı mesajda El-Hayye’ye yeni görevinde başarı dileklerini iletirken, Filistin davasına olan sarsılmaz bağlılıklarını ve Hamas ile olan stratejik dayanışmalarını vurguladı.

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise Yemen’in bölgesel çatışmalardaki rolüne ilişkin yaptığı vurgu oldu. El-Medeni, Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen askeri operasyonlar ve olası yeni saldırı dalgalarına karşı, Yemen’in savunma kapasitesini Hamas ile koordine etmeye ve askeri açıdan sahada yeniden aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Bu ifade, Yemen’deki yönetimin bölgesel güvenlik mimarisinde Filistin meselesini ana eksende tutma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Askeri analistler, bu çıkışın Yemen’in Kızıldeniz ve çevresindeki operasyonel kapasitesini Gazze gündemiyle birleştirme niyetini teyit ettiğini değerlendiriyor. El-Medeni’nin “yeniden harekete geçmeye hazırız” mesajı, bölgedeki aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendiği şeklinde yorumlanıyor. Söz konusu açıklama, İsrail ve bölgedeki müttefiklerinin yakından izlediği, askeri angajman kapasitesinin artırılmasına yönelik doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor.