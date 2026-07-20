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Video / Gazze’nin Yıkıntıları Arasında İspanya Sevinci

20 Temmuz 2026 - 18:03
News ID: 1842726
Video / Gazze’nin Yıkıntıları Arasında İspanya Sevinci

Gazze’de devam eden yıkım ve ağır yaşam koşullarına rağmen bir grup Filistinli, İspanya’ya destek vererek sevinç gösterisinde bulundu. Yıkıntıların arasında kaydedilen görüntüler, savaşın gölgesinde kısa süreliğine yaşanan mutluluğu gözler önüne serdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde bir grup Filistinli, yıkılan binaların arasında İspanya’ya desteklerini gösterdi. İspanya bayrakları taşıyan ve sloganlar atan katılımcılar, yaşanan ağır koşullara rağmen sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntülerde özellikle gençlerin ve çocukların etkinliğe katıldığı görüldü. Gazze’nin büyük bölümünde yıkım sürerken düzenlenen destek gösterisi, bölge halkının günlük hayatı devam ettirme çabasının bir yansıması olarak dikkati çekti.

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