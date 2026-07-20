Video / Gazze’nin Yıkıntıları Arasında İspanya Sevinci

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde bir grup Filistinli, yıkılan binaların arasında İspanya’ya desteklerini gösterdi. İspanya bayrakları taşıyan ve sloganlar atan katılımcılar, yaşanan ağır koşullara rağmen sevinç gösterisinde bulundu.

Görüntülerde özellikle gençlerin ve çocukların etkinliğe katıldığı görüldü. Gazze’nin büyük bölümünde yıkım sürerken düzenlenen destek gösterisi, bölge halkının günlük hayatı devam ettirme çabasının bir yansıması olarak dikkati çekti.