Garibabadi’den Avrupa’ya ABD Üsleri Konusunda Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkelerini topraklarındaki askerî üslerin ABD tarafından kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.

Garibabadi, ABD’ye askerî üs tahsis edilmesinin yalnızca lojistik veya teknik bir destek olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek böyle bir adım atan ülkelerin saldırgan taraf konumuna geleceğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinin kendi toprakları ve askerî altyapıları üzerinden gerçekleştirilebilecek ABD operasyonlarına destek vermesinin doğrudan sorumluluk doğuracağını vurgulayan Garibabadi, muhtemel sonuçların göz önünde bulundurulması çağrısında bulundu.

İranlı yetkili, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde Avrupa başkentlerinin çatışmanın genişlemesine yol açabilecek kararlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Garibabadi’nin açıklaması, Tahran’ın İran’a karşı yürütülebilecek operasyonlara altyapı sağlayan ülkeleri saldırının bir parçası olarak değerlendireceğini ortaya koydu.