Devrim Muhafızları Ürdün'deki Amerikan üssüne vurdu ve Ürdün halkına mesaj gönderdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı 45 numaralı bildiriyle Ürdün’deki bir ABD üssüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Açıklamaya göre, ABD ordusuna ait üste bulunan bir THAAD füze savunma sistemi radarı, bir Patriot hava savunma bataryası ve bir C-RAM (karadan havaya yakın hava savunma) radar sistemi imha edildi. Ayrıca üssün yakıt depoları ateşe verilirken, büyük bir helikopter ekipman deposu ve bir helikopter bakım-onarım hangarı da kullanılamaz hale getirildi.

IRGC’nin Ürdün halkına doğrudan hitaben yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizim için Ürdün’ün bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tamamen saygındır. Ancak Ürdün topraklarındaki ABD üssü, sizin egemenliğiniz altında işlemiyor. Orada güvenliği sizin askerleriniz değil, ABD askerleri sağlıyor; yargı yetkisi Amerikan yasalarına göre işliyor; bakanlarınız bile üsse Amerikan izni olmadan giremiyor. Bu durum, sizin egemenliğinize ABD tarafından yapılan bir ihlaldir. Biz ise işgal edilmiş topraklardaki ABD askeri varlığını hedef alıyoruz.”

Devrim Muhafızları, operasyonun gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Dün (önceki gün) Mineb kentinde, ABD’nin çocuk katili ordusunun ilk günkü saldırısında hayatını kaybeden 168 öğrencinin naaş parçaları enkaz altından çıkarılarak defnedildi. Bu katliamlar devam ediyor ve bu saldırıların bir kısmı Ürdün’deki ABD üslerinden gerçekleştiriliyor. Ülkemize saldıran ve çocuklarımızı katleden gücü, nereden saldırıyorsa orada vurmak bizim meşru, dini ve hukuki hakkımızdır.”

Devrim Muhafızları, Ürdün halkına operasyon sırasında gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek açıklamayı sonlandırdı.