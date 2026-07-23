ABD’nin İran’a yönelik 12. gece saldırılarını tamamladı: Sivil terminal vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a yönelik başlatılan saldırıların arka arkaya 12. gecesinin “tamamlandığı” ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda İran’ın denizcilik kapasiteleri, füze ve İHA depoları, kıyı izleme tesisleri ile hava savunma varlıkları gibi “askeri hedeflerin” vurulduğu belirtildi. Bununla birlikte, sivil denizciler ve ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesinin “azaltıldığı” savunuldu.

Ancak bu iddialar, ABD’nin aynı gece İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminalini vurmasıyla ciddi bir çelişkiye düştü. İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, söz konusu terminal ABD füzelerinin hedefi oldu ve ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi.

Valilik, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğunu kaydetti. ABD’nin “askeri hedef” dediği noktada sivil bir terminalin vurulmuş olması, Washington’un hedef seçimindeki keyfiliği ve sivil altyapıyı hedef almaktan çekinmediğini gözler önüne serdi.

Üstelik Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırılar da benzer bir tabloyu işaret ederken, Ramşir ve Sirik’teki hedefler hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmaması, ABD’nin şeffaflıktan kaçındığının açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“B-1 Uçakları ve Bilgi Paylaşımındaki Sessizlik: Washington’dan Çelişkili Mesajlar”

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD’nin İran’da hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçaklarını kullanmaya başladığı iddia edildi.

Bu uçakların İngiltere’deki bir hava üssünden kalktığı ve uçuş izleme siteleri üzerinden İran semalarında görüntülendiği belirtildi. Oysa ABD, 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda B-1 kullanımını açıklamışken, 12 gün önce yeniden başlayan saldırı dalgası boyunca bu uçakların kullanımına dair hiçbir bilgi paylaşılmamıştı.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada ise “Başkomutan’ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda” yeni saldırılar başlatıldığı duyuruldu.

Bu noktada akla gelen soru şu: Eğer B-1 uçakları zaten kullanılıyorsa, neden 12 gün boyunca bu bilgi gizlendi? Yoksa Pentagon, uluslararası kamuoyunun tepkisinden çekindiği için bu uçakların varlığını örtbas mı etti? ABD’nin kendi açıklamalarındaki bu kronik çelişki, saldırıların meşruiyetini daha da zayıflatıyor.

Zira Washington, bir yandan “şeffaflık” vurgusu yaparken, diğer yandan kullandığı silah sistemleri ve hedef aldığı noktalar hakkında kamuoyunu karanlıkta bırakıyor. Bu tutum, ABD’nin bölgede yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve uluslararası hukuku hiçe saydığını bir kez daha kanıtlıyor.

“Hürmüz’de Yasa Dışı Abluka: Uluslararası Hukuk Ayaklar Altında”

CENTCOM açıklamalarında, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin ablukasının sürdüğü bildirildi ve “bugün itibarıyla 9 ticari geminin geri döndürüldüğü, 1 geminin ise hizmet dışı bırakıldığı” ifade edildi. Bu açıklama, ABD’nin uluslararası sularda keyfi uygulamalarını ve deniz ticaretini hedef alan saldırgan politikasını gözler önüne seriyor.

Oysa ABD’nin kendi geçmiş açıklamaları, “serbest deniz ulaşımı” ve “ticaretin güvenliği” gibi söylemlerle doluyken, şimdi aynı ülke, uluslararası deniz yollarını fiilen abluka altına alarak gemileri geri çevirmekten çekinmiyor. Bu çelişki, Washington’un söylemlerine asla güvenilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ayrıca açıklamada, 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu’da görev yaptığı kaydedildi. Bu devasa askeri varlık, ABD’nin bölgeye barış değil, tam anlamıyla bir işgal ve istikrarsızlık getirdiğinin en somut kanıtı.

Oysa İran ve Direniş Ekseni, bu saldırılara rağmen kendi egemenlik haklarını ve ulusal güvenlik önlemlerini kararlılıkla sürdürüyor. ABD’nin her yeni saldırısı, İran’ın savunma kabiliyetini kırmak bir yana, aksine Direniş Ekseni’nin bölgesel dayanışmasını ve halk nezdindeki meşruiyetini daha da güçlendiriyor.