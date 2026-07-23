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Devrim Muhafızları, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD Üslerinin Hedef Alındığını Duyurdu

23 Temmuz 2026 - 17:19
News ID: 1844120
Devrim Muhafızları, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD Üslerinin Hedef Alındığını Duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Ürdün’de bulunan ABD askerî üslerine saldırılar düzenlendiğini açıklayarak söz konusu operasyonların İran’ın yasal ve meşru hakkı olduğunu bildirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD askerî üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların İran’ın kendisini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların uluslararası hukuk açısından yasal ve meşru olduğu vurgulandı.

Açıklamada hedef alınan üslerin adları, saldırılarda kullanılan silah sistemleri ve operasyonların yol açtığı hasara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. ABD ile Kuveyt ve Ürdün makamlarının saldırıların sonuçlarına ilişkin açıklamaları ise henüz aktarılmadı.

Devrim Muhafızları, İran’a yönelik saldırı ve tehditlere karşılık verme hakkının bulunduğunu belirterek bölgedeki ABD askerî varlığına yönelik operasyonlarını bu çerçevede değerlendirdi.

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