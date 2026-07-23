Reuters: İran Mart Ayında En Az İki CIA Tesisini Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiliz haber ajansı Reuters, İran’ın mart ayında gerçekleştirdiği saldırılarda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına bağlı en az iki tesisin hedef alındığını açıkladı.

Çarşamba günü yayımlanan habere göre İran, düzenlediği operasyonlar kapsamında CIA tarafından kullanılan iki tesisi vurdu. Saldırılar, Tahran’ın ABD’ye ait askerî ve istihbarat merkezlerini doğrudan hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu.

Reuters’ın haberinde, vurulan CIA tesislerinin kesin konumu ile saldırılarda kullanılan silah sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Tesislerde meydana gelen hasarın boyutu ve saldırılar sırasında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgiler de henüz açıklanmadı.

ABD yönetimi ve CIA’nın saldırıların sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmadığı belirtilirken, İran’ın söz konusu tesisleri hedef alması Washington ile Tahran arasındaki askerî ve istihbarat geriliminin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.