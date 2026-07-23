Washington’dan Ortadoğu’da Askeri Tahkimat: İran ve Yemen Sinyali

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’daki operasyonel kapasitesini güçlendirmek amacıyla bölgeye takviye kuvvetler göndermeye başladı. Hareketlilik, özellikle İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve Yemen’de Husilere yönelik devam eden operasyonel riskler bağlamında dikkat çekiyor.

Askeri uzmanlar, bölgeye intikal eden ek unsurların, olası bir harekat durumunda hedef odaklı hassas vuruş kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtiyor. Washington yönetimi, söz konusu tahkimatı “caydırıcılık stratejisi” kapsamında değerlendirse de sahada yaşanan bu hızlı askeri sevkiyat, bölgedeki çatışma riskinin yükseldiğine dair işaretler taşıyor.

Gelişmeler, ABD’nin bölgedeki stratejik çıkarlarını korumak için diplomatik kanalların yanı sıra askeri seçeneği de aktif bir şekilde masada tuttuğunu ortaya koyuyor. Özellikle İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarına karşı geliştirilen savunma sistemlerinin ve Yemen açıklarındaki deniz varlığının güçlendirilmesi, operasyonel hazırlığın kapsamını yansıtıyor.

Bölge başkentlerinde ve uluslararası diplomasi çevrelerinde, ABD’nin bu yeni askeri hamlesi, kriz yönetimi stratejisinin bir parçası olarak takip ediliyor. Tahran ve Sana hattında ise Washington’ın artan askeri varlığına karşı hazırlıkların sürdüğü gözlemlenirken, taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde farklı bir boyuta evrilebileceği değerlendiriliyor.