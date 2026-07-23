ABD Kurumlarından İran Bağlantılı Siber Saldırı Alarmı: Kritik Altyapılar Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen güvenlik ve istihbarat kurumları, ulusal kritik altyapı sistemlerine yönelik siber tehditlere karşı ortak bir alarm seviyesine geçti. FBI (Federal Soruşturma Bürosu), NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) ve CISA (Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı) dahil olmak üzere beş kurumun yayımladığı bildiride, İran destekli olduğu öne sürülen siber aktörlerin enerji şebekeleri ve su kaynakları gibi hayati öneme sahip altyapı sistemlerine sızmaya çalıştığı vurgulandı.

Yayımlanan teknik raporda, saldırganların sistem açıklarını tespit etmek ve operasyonel teknolojileri etkisiz hale getirmek amacıyla gelişmiş siber yöntemler kullandığına dikkat çekildi. Kurumlar, özellikle kamu hizmeti sunan kuruluşların savunma mekanizmalarını acilen gözden geçirmeleri ve siber güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkarmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Analistler, bu uyarının Washington ile Tahran arasındaki dijital alandaki gerilimin yeni bir boyutuna işaret ettiğini değerlendiriyor. Daha önce de siber saldırı suçlamalarıyla gündeme gelen taraflar arasında bu son gelişme, kritik altyapı güvenliğinin sadece askeri değil, aynı zamanda siber güvenlik stratejilerinin de bir parçası olduğunu kanıtlıyor.

ABD yönetimi, söz konusu saldırı girişimlerinin sadece veri hırsızlığı değil, doğrudan hizmet aksaklığı yaratmayı hedefleyen “yıkıcı” bir nitelik taşıdığını belirterek, eyalet ve yerel yönetimlerle koordineli bir savunma hattı oluşturulacağını açıkladı. Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların önlenmesi için özel sektör ve kamu iş birliğinin hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Gelişmeler, dijital sınırların korunmasının önümüzdeki süreçte dış politikanın temel başlıklarından biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.