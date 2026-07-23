İran Ordusundan ABD’ye Sert Uyarı: “Yeni Stratejiler ve Senaryolar Devreye Girecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri adına açıklamalarda bulunan Sözcü General Muhammed Ekreminia, bölgede artan askeri gerilimle ilgili net bir mesaj verdi. General Ekreminia, ABD güçlerinin İran’ın güney eyaletlerindeki endüstriyel altyapı ve kıyı bölgelerini hedef alan saldırılarının sürmesi durumunda, mevcut askeri doktrinin değişeceğini ve operasyonel düzeyde yeni stratejik hamlelerin uygulamaya konulacağını belirtti.

Söz konusu açıklamada, özellikle enerji lojistiğinin ve deniz ticaretinin merkezinde yer alan güney kıyılarının korunmasının bir “kırmızı çizgi” olduğu vurgulandı. General Ekreminia, ordu bünyesinde hazırlanan yeni savunma senaryolarının, sahada yaşanacak olası bir tırmanışa karşı hazırlıklı olduğunu ve bu senaryoların karşı tarafın operasyonel hareket kabiliyetini sınırlamayı hedeflediğini kaydetti.

Tahran yönetimi, bölgedeki saldırıların sadece altyapıya değil, aynı zamanda ulusal egemenliğe yönelik bir tehdit olduğunu savunuyor. Askeri kaynaklar, bu uyarının sadece bir niyet beyanı olmadığını, sahada uygulanacak taktik değişikliklerin doğrudan karşılık bulacağını işaret ediyor. İran ordusunun, özellikle kıyı savunma sistemleri ve caydırıcı unsurları içeren yeni bir stratejik konsept üzerine yoğunlaştığı bildiriliyor. Gelişmeler, bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği yönündeki kaygıları pekiştiriyor.