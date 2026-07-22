İran, Bahreyn’deki Amazon Altyapısını Seyir Füzeleriyle Vurduğunu Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, 21 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı 39 numaralı açıklamada, “Nasr-2 Operasyonu”nun 24’üncü dalgası kapsamında Bahreyn’deki ABD bağlantılı hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, ABD ordusunun bir gün önce Huzistan eyaletine bağlı Darkhveyn’de yapımı devam eden sivil tesislere düzenlediği hava saldırısına karşılık verildiği belirtildi. Operasyonda Amazon Web Services’a ait merkezi veri altyapısının birden fazla karadan fırlatılan seyir füzesiyle hedef alındığı ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn’in Muharrak bölgesinde bulunan ABD’ye ait bir radar ile hava savunma sisteminin de vurulduğunu açıkladı. İran’ın duyurduğu hedefler ve hasarın boyutu, Bahreyn veya ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

Kullanılan Füzelerin Türü Kesinleşmedi

İran’ın resmî açıklamasında saldırının birden fazla seyir füzesiyle gerçekleştirildiği ifade edilirken kullanılan füzenin modeli konusunda ayrıntı verilmedi.

Bazı saha değerlendirmelerinde operasyonda Pave ailesine ait kara konuşlu seyir füzelerinin kullanılmış olabileceği öne sürüldü. Ancak füzelere ait görüntü, enkaz veya uçuş verileri yayımlanmadığı için bu iddia bağımsız kaynaklarca teyit edilemedi.

İran tarafından daha önce açıklanan bilgilere göre Pave seyir füzesi yaklaşık 1.650 kilometre menzile sahip. Füzenin düşük irtifada uçması, araziyi takip edebilmesi ve farklı yönlerden eş zamanlı saldırılarda kullanılabilmesi, hava savunma sistemlerinin tespit ve müdahale süresini azaltmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte Bahreyn’deki saldırıda hava savunmasının devre dışı bırakıldığı, radarların doygunluğa ulaştırıldığı veya füzelerin tamamının hedeflerine ulaştığı yönündeki değerlendirmeleri doğrulayan bağımsız bir teknik rapor bulunmuyor.

AWS’den Güncel Hasar Açıklaması Gelmedi

Amazon Web Services, Bahreyn’deki altyapısının 21 Temmuz’daki saldırıda vurulduğu iddiası hakkında henüz kamuoyuna açık ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Şirketin bölgedeki hizmetlerinde saldırıyla bağlantılı geniş çaplı bir kesinti yaşandığına ilişkin güncel ve doğrulanabilir bir kayıt da yayımlanmadı.

Bu nedenle Amazon altyapısının “tamamen imha edildiği”, ABD bağlantılı filoların veri ağlarının kesildiği veya bölgedeki yapay zekâ ve bulut hizmetlerinin ciddi biçimde durduğu yönündeki ifadeler şimdilik doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilemiyor.

AWS’nin Bahreyn altyapısı daha önce de bölgesel çatışmalardan etkilenmişti. Reuters, Mart 2026’da Bahreyn’deki AWS bölgesinin insansız hava aracı faaliyetlerinin ardından kesintiye uğradığını bildirmişti. Amazon o dönemde müşterileri alternatif AWS bölgelerine yönlendirdiğini açıklamış ancak tesisin doğrudan vurulup vurulmadığını belirtmemişti.

Dijital Altyapılar Çatışmanın Yeni Hedefleri Arasında

İran’ın son açıklaması, bölgedeki çatışmaların yalnızca askerî üsler ve savunma sistemleriyle sınırlı kalmayabileceğini gösterdi. Bulut bilişim, veri depolama ve iletişim hizmetleri sunan fiziksel altyapılar da çatışmanın potansiyel hedefleri arasına girdi.

AWS’nin Bahreyn bölgesi, Orta Doğu’daki şirketlere ve kamu kurumlarına bulut hizmetleri sunuyor. Bu tür altyapılarda meydana gelebilecek fiziksel hasar; veri erişimi, kurumsal yazılımlar, finansal işlemler ve çevrim içi hizmetler üzerinde bölgesel etki oluşturabilir. Bununla birlikte 21 Temmuz’daki saldırının hizmetler üzerindeki somut sonuçları henüz bilinmiyor.

Bahreyn’de Güvenlik Riski Yükseldi

ABD Beşinci Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn, İran ile ABD arasındaki askerî gerilimin doğrudan etkilenebileceği Körfez ülkelerinin başında geliyor. İran’ın hem askerî sistemleri hem de ABD merkezli bir teknoloji şirketinin altyapısını hedef aldığını açıklaması, ülkedeki yabancı üsler ile ticari yatırımların güvenliği konusunda yeni endişeler doğurdu.

Ancak şu aşamada doğrulanabilen bilgi, İran Devrim Muhafızlarının Bahreyn’deki AWS altyapısı ile Muharrak’taki ABD sistemlerini seyir füzeleriyle hedef aldığını açıklamış olmasıyla sınırlı. Füze türü, hedeflere isabet durumu, fiziksel hasarın boyutu ve AWS hizmetleri üzerindeki etkiler konusunda bağımsız doğrulama bekleniyor.