Tahran’dan Hürmüz ve Altyapı Resti: “ABD Çıkarları Hedefimizdir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran askeri yetkilileri, bölgedeki tansiyonun arttığı bir dönemde stratejik bir uyarıda bulundu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda taviz verilmeyeceği vurgulanırken, askeri ve stratejik altyapıya yönelik olası saldırıların “kırmızı çizgi” olduğu belirtildi.

İranlı kaynak, “İran topraklarındaki altyapı tesislerine düzenlenecek herhangi bir saldırı, karşılıksız kalmayacaktır. Bu tür bir hamle durumunda bölgede bulunan tüm ABD çıkarları ve askeri unsurlar meşru hedef haline gelecektir” ifadesini kullandı.

Bu açıklama, bölgedeki deniz trafiği ve enerji arzının güvenliği üzerindeki belirsizliğin arttığı bir sürece denk geldi. Washington ve Tahran arasında tırmanan gerilimin ardından gelen bu doğrudan tehdit, Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemini yeniden ön plana çıkarırken, bölgedeki askeri hareketliliğin de alarm seviyesinde olduğunu gösteriyor.