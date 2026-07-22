Erbil’deki Patlamalar Sonrası Hava Savunması Devreye Girdi, Kürt Muhalif Gruplar Yeniden Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Erbil’de gece saatlerinde duyulan bir dizi patlamanın ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıların Erbil Uluslararası Havalimanı ile ABD Konsolosluğu çevresini hedef aldığı, bazı mühimmat ve insansız hava araçlarının da hava savunması tarafından engellendiği aktarıldı.

Bölgedeki gelişmeler, Irak ile İran arasında varılan güvenlik anlaşmasını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu anlaşma, İran karşıtı Kürt grupların sınır hattından uzaklaştırılmasını ve faaliyet alanlarının daraltılmasını öngörüyordu. Ancak sahadaki son durum, bu düzenlemenin tam olarak uygulanmadığı ve ilgili grupların varlığını koruduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

İran’a muhalif Kürt oluşumlar arasında yer alan KDPİ/KDPI, PAK, PJAK ve Komala gibi gruplar, son dönemde hem İran’ın hem de İran’a yakın unsurların hedefi oldu. Bölgedeki saldırıların, Erbil ve çevresini yeniden güvenlik baskısı altına soktuğu belirtiliyor.

Resmî makamlar, patlamaların niteliği, sorumluluğu ve olası can kaybına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı. Bu nedenle olayın tam olarak hangi güç tarafından gerçekleştirildiği ve hava savunmasının hangi unsurlarca devreye sokulduğu henüz netleşmiş değil.