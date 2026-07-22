Husilerden Suudi Arabistan’a Deniz Ablukası Tehdidi: Washington’da Bölgesel Savaş Endişesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası ilan ederek Babülmendep üzerinden geçen Suudi bağlantılı gemileri hedef alacaklarını duyurdu. Husiler, bu adımı Yemen’e yönelik yıllardır süren kuşatma ve son gelişmelerin karşılığı olarak sundu.

ABD’deki mevcut ve eski güvenlik çevrelerinde ise bu hamlenin, İran merkezli savaşın coğrafyasını daha da genişletebileceği ve Amerikan ordusu üzerinde yeni baskı oluşturabileceği değerlendirmeleri öne çıkıyor. Özellikle Babülmendep’in kapanma ihtimali, hem Kızıldeniz hattında sevkiyat güvenliğini hem de küresel enerji akışını tehdit ediyor.

Reuters ve CBS News’in aktardığına göre Husiler, Suudi limanlarına giden gemileri hedef alma ve Babülmendep’i Suudi bağlantılı kargolara kapatma tehdidinde bulundu. Suudi Arabistan ise bu açıklamaları uluslararası hukukun ihlali ve “deniz haydutluğu” olarak niteledi.

Gelişme, İran ile ABD arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. Uzman değerlendirmelerine göre, Babülmendep ve Hürmüz Boğazı üzerindeki eşzamanlı baskı, enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara ve Kızıldeniz’de sigorta ile nakliye maliyetlerinin artmasına yol açabilir.