Politico Anketi: MAGA Tabanında İran Savaşı Desteği Kırılgan

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- POLITICO’nun Public First ile yaptığı ankette, Trump seçmenleri arasında İran’a yönelik askeri müdahaleye destek dikkat çekici düzeyde çıktı. Ankete göre, kendisini MAGA olarak tanımlayan Trump seçmenlerinin yüzde 81’i, ABD ile İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları destekliyor. Trump’ın diğer seçmenleri arasında bu oran yüzde 61’de kaldı.

Genel örneklemde ise destek yüzde 43, karşıt görüş yüzde 33 olarak ölçüldü. POLITICO’nun haberine göre, seçmenlerin önemli bir bölümü İran’ın nükleer tehdit oluşturduğunu düşündüğü için saldırılara onay veriyor. Bununla birlikte, savaşın uzaması, Amerikan kayıplarının artması ve petrol ile benzin fiyatlarında yükseliş yaşanması halinde desteğin daha kırılgan hale gelebileceği belirtiliyor.

Anket, 13-18 Mart 2026 tarihleri arasında 3 bin 851 yetişkinle çevrim içi olarak yapıldı. Sonuçlar, Trump’ın “yeni savaş başlatmama” vaadiyle İran politikasının yarattığı çelişkiyi de yeniden gündeme taşıdı.

Haberde ayrıca, savaşın Trump’ın bazı önde gelen destekçileri arasında rahatsızlık yarattığı; Tucker Carlson, Megyn Kelly, Joe Rogan ve Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin politika yönelimine eleştiri getirdiği aktarıldı.

Öte yandan, anket sonuçları Beyaz Saray açısından bir “keskin düşüşten” çok, mevcut desteğin şimdilik korunduğunu ancak bunun uzun soluklu bir savaşa dönüşmesi halinde risk altında olduğunu gösteriyor.