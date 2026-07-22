Lübnan Caferi Başmüftüsü’nden Aun-Trump Görüşmesine Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, Cumhurbaşkanı Joseph Aun ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme ve bu görüşmenin yansımalarına sert tepki gösterdi.

Kabalan, Washington hattında yürütülen sürecin Lübnan’ın egemenlik alanını daralttığını savunarak, ülkenin karar mekanizmalarının dış baskı altına alındığını öne sürdü. Lübnanlı din adamı, bu çizgiyi “büyük bir ulusal felaket” olarak nitelendirdi.

Kabalan’ın çıkışı, Aun’un İran ve Hizbullah’a yönelik açıklamalarının ardından geldi. Aun, daha önce yaptığı değerlendirmelerde İran’ın Lübnan üzerinden çıkar sağlamasına izin verilmeyeceğini söylemiş, bu çıkışlar ülkede yeni bir siyasi gerilim başlatmıştı.

Kabalan, Lübnan’ın güvenlik ve egemenlik dosyasının Washington ve Tel Aviv’in öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmesine karşı çıkarak, bunun ülkenin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını vurguladı. Ancak mevcut kaynaklarda Kabalan’ın “vatana ihanet” ifadesini doğrudan kullandığına dair açık ve tam bir doğrulama bulunmuyor.

Lübnan’da Cumhurbaşkanı Aun’un ABD ile yürüttüğü temaslar, özellikle İsrail’le ateşkes, güneydeki gelişmeler ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması tartışmaları nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Kabalan’ın tepkisi de bu çerçevede, ülkenin iç dengeleri ve egemenlik tartışmalarının yeni bir başlığı olarak öne çıktı.