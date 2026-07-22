İran: 12 Günlük Savaşta Üretilen Füzeler Doğrudan Cepheye Gönderildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Sözcüsü Tuğgeneral Ebu’l-Fezl Şikarçi, “12 Günlük Savaş” olarak adlandırılan çatışma sürecinde ülkenin askerî üretim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şikarçi, çatışmaların devam ettiği dönemde stratejik füze ve insansız hava aracı üretiminin hiçbir aşamada durmadığını belirtti. İranlı komutan, üretim hatlarından çıkan mühimmatın depolarda bekletilmeden doğrudan cephedeki birliklere gönderildiğini söyledi.

Açıklamaya göre İran, savaş boyunca yalnızca mevcut füze ve insansız hava aracı stoklarını kullanmakla kalmadı, cephede tüketilen mühimmatın yerini kesintisiz üretimle doldurmayı da sürdürdü. Üretim ve sevkiyat faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülmesi, İran’ın çatışma şartlarında askerî tedarik zincirini işler durumda tuttuğunu gösterdi.

Şikarçi, bu süreçte üretilen füze ve insansız hava araçlarının sayısı ile modellerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Cepheye gönderilen mühimmatın miktarı ve sevkiyatların gerçekleştirildiği bölgeler hakkında da bilgi vermedi.

İran, balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra farklı operasyonlar için geliştirilen insansız hava araçlarını savunma stratejisinin temel unsurları arasında görüyor. Tahran yönetimi, söz konusu sistemlerin ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirdiğini ve muhtemel saldırılara karşı hızlı karşılık verilmesini sağladığını belirtiyor.

Ebu’l-Fezl Şikarçi’nin açıklaması, İran’ın çatışmalar sırasında stratejik silah üretimini devam ettirdiği ve cephede kullanılan mühimmatın yerini hızla doldurabildiği mesajını taşıdı. İranlı yetkililer, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguluyor.