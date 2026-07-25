Trump’tan AB’ye Google Misillemesi: Yüksek Ek Gümrük Vergisi Tehdidi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği’nin Amerikan teknoloji şirketi Google’a yönelik milyar dolarlık ceza kararı, Washington ile Brüksel arasında yeni bir ticaret savaşı gerilimi başlattı. Karara sert tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinden ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük tarifelerinin masada olduğunu açıkladı.

Trump, AB’nin Amerikan şirketlerini hedef alan kararlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür cezai yaptırımların karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Washington yönetiminin, Amerikan firmalarının haklarını koruma gerekçesiyle Avrupa menşeli mallara yönelik yüksek oranlı ek vergileri devreye sokmaya hazırlandığı bildirildi.

Atlantik’in iki yakasında ticari ilişkileri germesi beklenen bu çıkışın ardından, Brüksel kanadından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor. Uzmanlar, olası ek gümrük vergilerinin küresel pazarlarda ve tedarik zincirinde yeni bir kırılmaya yol açabileceğini ifade ediyor.