Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’den Sert Eleştiri: “İran Savaşı ABD’yi Daha Zayıf Bir Konuma Sürükledi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kongresi’nde dış politika konusundaki müdahaleci karşıtı duruşuyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik attığı adımları hedef aldı. Şubat ayı sonunda başlayan askeri süreci değerlendiren Paul, operasyonların hedeflenen sonuçları getirmediğini ve tam aksine ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından daha kırılgan bir tablo yarattığını savundu.

Senatör Paul, yaptığı açıklamada, ABD’nin savaş öncesindeki mevcut bölgesel dengelerin korunması ve diplomatik kanalların işletilmesi açısından daha avantajlı bir konumda olduğunu vurguladı. Mevcut askeri angajmanın, Amerikan dış politikasını dar bir alana hapsettiğini belirten Paul, “İran ile yürütülen bu süreç, ülkeyi askeri ve stratejik kazanımlardan ziyade, uzun vadeli risklerin ve belirsizliklerin arttığı daha kötü bir konuma sürükledi” ifadelerini kullandı.

Washington siyasetinde kendi partisi içerisinden gelen bu sert eleştiriler, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik tartışmaları derinleştiriyor. Senato kulislerinde, operasyonların maliyeti, bölgedeki müttefiklerin tutumu ve Tahran’ın vereceği karşılıklar üzerinden başlayan endişelerin, Paul’ün çıkışıyla birlikte daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Rand Paul’ün bu çıkışı, Beyaz Saray’ın “savaşın yönetilebilir olduğu” yönündeki argümanlarına karşı Cumhuriyetçi kanatta yükselen muhalefetin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Gözlemciler, operasyonların sahadaki etkileri netleşmeye başladıkça, Kongre genelinde yönetime yönelik baskıların artabileceğine dikkat çekiyor.