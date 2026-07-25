WSJ: Körfez’de İran’a Karşı Sertleşme Arayışı, Gizli Saldırı İddiaları Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Wall Street Journal’da yer alan değerlendirmeler, Körfez’de İran’a karşı güvenlik yaklaşımının giderek sertleştiğine işaret etti. Gazetenin haberinde, bölge ülkelerinin Tahran kaynaklı tehdit algısı nedeniyle askeri ve istihbari seçenekleri daha yoğun biçimde ele aldığı belirtildi.

Haberde, Bahreyn ve Kuveyt’in İran’daki askeri hedeflere gizli saldırılar düzenlediğine ilişkin iddiaların gündeme geldiği, ancak bu çerçevedeki ayrıntıların açık kaynaklarda net biçimde doğrulanmadığı görüldü. Buna karşılık, Körfez ülkelerinde İran’a karşı daha sert ve daha koordineli adımların değerlendirilmekte olduğu yönündeki işaretlerin güç kazandığı aktarıldı.

Bölgedeki gerilim başlıkları arasında, İran’ın Körfez’deki Amerikan üsleri ve müttefik altyapısına yönelik tehditlerinin, güvenlik hesaplarını yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Körfez başkentlerinin, doğrudan çatışmaya sürüklenmeden caydırıcılığı artıracak yöntemler üzerinde durduğu; bu kapsamda istihbarat paylaşımı, hava savunma koordinasyonu ve örtülü operasyon seçeneklerinin de tartışıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddialar, İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki gerilimin yalnızca açık askeri hamlelerle değil, gölgede yürütülen operasyonlar ve karşı hamlelerle de derinleştiğini gösteren yeni bir işaret olarak öne çıkıyor.