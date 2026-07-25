Bağdat’ta Hareketli Saatler: Yeşil Bölge’deki ABD Güçleri Harir Üssü’ne Kaydırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın başkenti Bağdat’ta konuşlu ABD güçlerinin konuşlanma düzeninde ani bir değişiklik yaşandı. Iraklı askeri yetkililerden edinilen bilgilere göre, diplomatik misyonların ve hükümet binalarının yer aldığı yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’deki bazı ABD askerleri ve askeri teçhizatı bölgeden tahliye edildi.

Güvenlik kaynakları, bu sevkiyatın olası saldırı tehditlerine karşı ihtiyati bir tedbir olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Yeşil Bölge’den çıkarılan unsurların, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Harir Hava Üssü’ne nakledildiği ve geçici olarak burada konuşlandırılacağı aktarıldı.

Bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik tehdit algısının artması üzerine gerçekleştirilen bu intikalin, askeri operasyonların güvenliği ve personel koruma protokolleri çerçevesinde planlandığı ifade ediliyor. Tahliyelerin ardından Bağdat ve Erbil’deki ABD üslerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.