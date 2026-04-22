İsrailli Araştırmacı: İran Müzakereleri ABD İçin Tuzağa Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrailli araştırmacı ve Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menachem, İran ile yürütülen diplomatik görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menachem, mevcut müzakere sürecinin ABD açısından stratejik bir “tuzağa” dönüştüğünü öne sürdü.

Menachem’e göre Washington, müzakere sürecinde başlangıçta sahip olduğu diplomatik ve medya üstünlüğünü zamanla kaybetti. Sürecin uzaması ve tarafların farklı beklentileri, ABD’nin uluslararası kamuoyu nezdindeki konumunu zayıflatan unsurlar arasında gösterildi.

İsrailli araştırmacı ayrıca, İran’ın müzakerelerde sabırlı bir strateji izlediğini ve bu yaklaşımın ABD üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Menachem, bölgedeki güç dengelerinin ve uluslararası aktörlerin tutumunun da müzakerelerin seyrini doğrudan etkilediğini belirtti.

Uzmanlar ise İran ile yürütülen görüşmelerin bölgesel güvenlik ve nükleer program tartışmaları açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, tarafların diplomatik kanalları açık tutmasının bölgedeki gerilimi azaltabileceğini ifade ediyor.