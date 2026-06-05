CNN: İsrail İran'a karşı savaşta Azerbaycan'a asker gönderdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN'in yayımladığı bir habere göre, İsrail İran'a karşı savaş sırasında gizlice Azerbaycan'a özel kuvvetler ve istihbarat birimleri gönderdi. Dört kaynağa dayandırılan iddialar, bu adımın İsrail'in İran'a karşı operasyonlarını kolaylaştırmak için Batı Asya genelinde gizli bir üs ve operasyonel noktalar ağı oluşturma çabasının bir parçası olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Habere göre, İsrail kuvvetlerinin güney Azerbaycan'daki birkaç noktada, İran'ın kuzey sınırlarına yakın bölgelerde faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Bu noktaların en yakın mesafede İran'ın Tebriz kentine yalnızca 96 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve Tebriz'in savaş sırasında İsrail saldırılarına hedef olan kentlerden biri olduğu aktarılıyor.

İki kaynağın CNN'e verdiği bilgiye göre, İsrail komando özel birliklerinin de bu bölgelerde konuşlandırıldığı ve istihbarat toplama ile insansız hava aracı (İHA) operasyonları yürüttüğü belirtiliyor. Bu konuşlandırmanın İsrail'e, İran'ın kuzeyindeki hareketliliği stratejik bir konumdan izleme imkânı sağladığı ifade ediliyor.

Azerbaycan'dan yalanlama

Habere tepki gösteren Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği Sözcüsü, yazılı bir açıklamayla iddiaları yalanladı. Sözcünün, "Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkelere karşı operasyonlar için kullanıldığı yönündeki asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz" ifadesini kullandığı aktarılıyor.

Diğer ülkelerdeki gizli üs iddiaları

CNN ayrıca, İsrail'in yalnızca Azerbaycan'da değil, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'da da gizli üs ve tesislere sahip olduğunu öne sürüyor. Haberde, bu üslerin İsrail'in İran'a karşı operasyonel menzilini artırma hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Somaliland'a ilişkin olarak, kendini bağımsız ilan eden bu bölgenin İsrail'e bir askeri nokta tahsis ettiği ve İsrail uçaklarının İran'a uzun menzilli uçuşlarında bu noktayı olası bir durak olarak kullanabildiği iddia ediliyor. İsrail'in geçen Aralık ayında Somaliland'ı tanıyan ilk ülke olduğu hatırlatılıyor.

Irak'taki iki gizli tesise ilişkin daha önce Wall Street Journal ve New York Times'ın da haber yaptığı belirtiliyor. Irak ordusunun ise mart ayı başına kadar ülkesinde hiçbir "izinsiz üs veya güç" bulunmadığını açıkladığı aktarılıyor.

BAE'ye ise savaş sırasında gizlice bir Demir Kule hava savunma sisteminin ve operasyonel personelin gönderildiği iddia ediliyor. Daha önce Axios'un haberleştirdiği bu konuya ilişkin olarak, İsrail Mossad Başkanı ve ordu komutanının savaş sırasında BAE'ye seyahat ettiği yönündeki iddiaların Abu Dabi tarafından şiddetle yalanlandığı kaydediliyor.

Stratejik ortaklık ve bölgesel denklem

Haberde, Azerbaycan'ın İran'a karşı İsrail'in stratejik ortaklarından biri olarak tanımlandığı ve işbirliği planlamalarının savaşın başlamasından haftalar önce başladığı öne sürülüyor. İsrail'in hayalet uçakları ve özel kuvvetler kullanarak bölgeye istihbarat ekipmanları yerleştirdiği, çünkü siyasi liderlerin ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüğü aktarılıyor.

Bu istihbarat üssünün İsrail'e İran'ın askeri hareketliliği ve tesisleri hakkında bilgi toplama ve hatta füze fırlatmalarına ilişkin erken uyarı sağlama imkânı verdiği belirtiliyor.

Diplomatik trafik ve Nahçıvan saldırısı

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın iddiaların ortaya atılmasından iki haftadan kısa bir süre sonra Bakü'yü ziyaret ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü hatırlatılıyor. Ayrıca, geçen mayıs ayında Azerbaycan'ın İsrail ile Suriye arasında doğrudan ve eşi benzeri görülmemiş görüşmelere ev sahipliği yaptığı iddia ediliyor.

Bu görüşmelerden sadece bir gün sonra, Nahçıvan bölgesinde bir havalimanını hedef alan insansız hava araçlarının terminal binasına hasar verdiği ve birkaç kişiyi yaraladığı aktarılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İran'ı bu saldırıdan sorumlu tutarak olayı "çirkin, korkakça ve utanç verici bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği, İran'ın ise iddiaları reddettiği belirtiliyor.

Askeri ve ticari ilişkilerin boyutu

İsrail ile Azerbaycan arasında ticaret ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunduğu gözlemleniyor. Bakü'nün İsrail'in ihtiyaç duyduğu petrolün önemli bir kısmını sağladığı, buna karşılık İsrail'in de Azerbaycan'a gelişmiş silahlar sattığı belirtiliyor. Bu silahların 2016 ve 2020 yıllarındaki Dağlık Karabağ çatışmalarında Ermenistan'a karşı kullanıldığı kaydediliyor. Azerbaycan'ın, 2016 yılında İsrail'in Demir Kule hava savunma sistemini satın alan ilk yabancı ülke olduğu da aktarılıyor.

Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden İran uzmanı Gerşon Koğan'ın, savaş başlamadan önce yaptığı bir değerlendirmede, "İsrail'in Azerbaycan'daki stratejisinin, medyada asgari düzeyde gösterimle, silah transferleri, istihbarat işbirliği ve güvenlik alanında uzun vadeli teknolojik bağımlılık üzerine inşa edildiğini" yazdığı hatırlatılıyor.

Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Analisti Coşkun (Joshua) Kucera'nın ise bu ilişkinin Azerbaycan'a önemli bir diplomatik araç sağladığını ve Bakü'nün Washington'daki İsrail lobisinin nüfuzundan yararlanabildiğini ifade ettiği aktarılıyor. Kucera'nın, "Azerbaycan giderek kendisini bölgesel bir güç olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bu rolün bir parçası da İsrail ile Arap ülkeleri ile bölgedeki diğer aktörler arasında bir köprü haline gelmek" değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor.