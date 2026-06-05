İranlı komutan: İsrail ve ABD'nin mağlup taraf olduğunu herkes gördü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Muhammed Resulullah (s.a.a) Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzede, MHA muhabirine verdiği röportajda, olası bir Amerikan-İsrail saldırısına karşı birliklerinin taarruz ve savunma kapasitelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Komutan, tüm kapasiteleri kamuoyuna açıklamanın alışılmış bir durum olmadığını, ancak düşmanın bugüne kadarki her çatışmada daha önce karşılaşmadığı kozlarla ve kazanımlarla yüzleştiğini ifade etti.

Hasanzede'nin, İran milletinin şu gerçeği bilmesi gerektiğini vurguladığı aktarılıyor: Gelecekte düşmanın bir kez daha hata yapması halinde, kesinlikle onu şaşkına çevirecek ve afallatacak sahnelerle karşılaşacaktır. Komutanın, bu bağlamda halka silahlı kuvvetlerin hazırlıklarının Ramazan Savaşı ve 3. Irak-İran Savaşı'nın başlangıcındaki seviyelerin çok ötesinde olduğuna dair güvence verdiği kaydediliyor. Bugüne kadarki tüm savaşlarda düşmanın, milletin iradesi ve savaşçılar karşısında şaşkına döndürüldüğü ifade ediliyor.

Düşmanın tüm tahmin ve hesaplarının boşa çıktığı belirtiliyor

Tuğgeneral Hasanzede'nin, düşmanın bugüne kadar yaptığı tüm tahmin ve hesapların gerçekleşmediğini ve hedeflerine ulaşamadığını, aksine düşmanın hedef koyduğu alanların çok ötesinde katlanmış üstünlükler elde edildiğini ifade ettiği aktarılıyor.

Komutanın, dünyanın ve bölgenin ABD'nin yenilgisini ve İran'ın zaferini kabullendiği yönündeki değerlendirmesine göre, Trump ve Amerikalılar savaşın 10. gününde yenildi. Hasanzede'ye göre, son dönemde davranış ve tutumlarda gözlemlenen bazı değişikliklerin nedeni, düşmanın gerçekten milletin iradesi ve silahlı kuvvetlerin gücü karşısında yenilgiye uğramış ve aşağılanmış olmasıdır. Komutanın, düşmanın kendi halkına, elitlerine, uzmanlarına ve dünya halklarına verecek bir cevabının bulunmadığını savunduğu belirtiliyor.

Hasanzede'nin, bugün tüm dünyanın İran milletinin, direniş cephesinin ve İran İslam'ının zafer kazanan taraf olduğunu bildiğini ve herkesin Amerikalılar ile İsrail rejiminin hedeflerinde yüzde yüz başarısız olduğunu kabul ettiğini ifade ettiği kaydediliyor. Buna göre, düşmanın İran milleti karşısında diz çökmesi ve 90 günden fazladır meydanlarda boy gösteren bu çelik iradeye teslim olması gerektiği belirtiliyor.

Açıklamaların arka planı ve bölgesel bağlam

Komutanın açıklamalarının, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes müzakerelerinin sürdüğü ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geldiği gözlemleniyor. Tahran yönetiminin son aylarda hem diplomatik hem de askeri düzeyde caydırıcılığını artırma stratejisi izlediği belirtiliyor.

Batılı askeri analistler, İran'ın savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerinde ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, bölgedeki gelişmelerin İran'ın stratejik derinliğini artırdığı ve İsrail'in kuzey sınırındaki gerilimin Tel Aviv'in askeri planlamasını zorlaştırdığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Hasanzede'nin "düşman davranışlarında değişim gözleniyor" ifadelerine karşın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sürdürdüğü ve bölgedeki askeri üslerini güçlendirdiği hatırlatılıyor. Bu iki gelişmenin aynı anda ilerlemesi, bazı gözlemciler tarafından Washington'un "baskı ve müzakereyi bir arada yürütme" stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.