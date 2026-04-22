Trump’ın Nükleer Kod Talebi Üst Düzey Askeri Yetkili Tarafından Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimine ilişkin yapılan bir açıklamada, dönemin Başkanı Donald Trump’ın nükleer kodlara erişim talebinin karşılık bulmadığı iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre, üst düzey bir askeri yetkili, talebin yerine getirilmesini uygun bulmayarak süreci durdurdu.

Kaynaklar, söz konusu kararın ulusal güvenlik açısından alınmış bir önlem olduğunu ifade ederken, olayın detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bu tür erişim taleplerinin normal şartlarda belirli prosedürler çerçevesinde değerlendirildiği biliniyor.

Konuya ilişkin tartışmaların devam ettiği ve olayın arka planına dair daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde ortaya çıkabileceği aktarıldı.