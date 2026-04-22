Rask’ta Terör Operasyonu: Jayşü’l‑Zulm’e Bağlı Tim İmha Edildi

22 Nisan 2026 - 17:23
News ID: 1805212
Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin sınır ilçesi Rask’ta düzenlenen operasyonda Ceyşü’z‑Zulm terör örgütüne bağlı bir operasyon timinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sistan ve Belucistan Eyaleti’nin Pakistan sınırına yakın Rask ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Ceyşü'z‑Zulm terör örgütüne bağlı bir operasyon timinin imha edildiği açıklandı. Bölgedeki güvenlik birimleri, istihbarat çalışmaları sonucunda örgüte ait bir grubun faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Operasyonun ardından güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çatışma yaşandığı, çatışma sonucunda timde yer alan militanların etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun sınır hattındaki güvenliği sağlamak ve olası saldırı girişimlerini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, sınır hattında benzer faaliyetlere karşı operasyonların devam edeceği kaydedildi.

