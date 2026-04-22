İran’dan Müzakere Sürecine Eleştiri: “Karşı Tarafta İyi Niyet Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai, BBC’ye verdiği röportajda devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakai, İran’ın görüşmelere başından itibaren “iyi niyet ve ciddiyetle” yaklaştığını belirterek, sürecin ilerleyebilmesi için yapıcı bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Ancak muhatap tarafın aynı yaklaşımı göstermediğini savunan Bakai, müzakere sürecinde karşı tarafın tutumunun ciddiyetsizlik ve iyi niyet eksikliğine işaret ettiğini dile getirdi. Bu durumun görüşmelerin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırdığını vurguladı.

İranlı sözcü, buna rağmen Tahran’ın diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu belirterek, karşılıklı saygı ve gerçekçi bir yaklaşımın müzakerelerin ilerlemesi için temel şart olduğunu kaydetti. Bakai, tarafların yapıcı bir zeminde buluşması halinde görüşmelerden somut sonuçlar alınabileceğini de sözlerine ekledi.