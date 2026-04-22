Hürmüz Boğazı’nda DMO Operasyonu: Bir Gemi Vuruldu, İki Gemi Kontrol Altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda yürütülen bir deniz operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Operasyonda hedef alınan bir geminin ateş sonucu karaya oturduğu, bölgede bulunan iki geminin ise güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınarak İran kıyılarına doğru yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, söz konusu operasyonun bölgedeki güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiğini ve deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını belirtti. Karaya oturan gemideki hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

DMO, operasyon sırasında bölgedeki unsurların dikkatle koordine edildiğini, olayın ardından deniz güvenliğinin artırıldığını ve bölgedeki hareketliliğin yakından izlendiğini açıkladı.