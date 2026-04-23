İran petrolü dünya pazarlarına akıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel enerji piyasaları ve nakliyat analizleri konusunda uzmanlaşmış olan veri analiz şirketi Vortexa, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmasını takip eden hafta içinde, İran ile bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan petrol tankerlerinin Fars Körfezi bölgesine yönelik 34 farklı hareketliliğini kayıt altına aldığını duyurdu.

Paylaşılan verilerde, 13 Nisan ile geçtiğimiz pazartesi günü arasındaki süreçte, söz konusu gemilerin 19 kez bölgeden ayrıldığı, 15 kez ise bölgeye geri dönüş yaptığı saptandı.

Şirket, gerçekleştirilen dış seferlerden altısının "İran ham petrolü yüklü olduğunun teyit edildiğini" belirtti.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, sevk edilen miktarın yaklaşık 10,7 milyon varil düzeyinde olduğu kaydedildi.

Haberde, sevkiyatı gerçekleştirilen bu petrol miktarının tamamının halihazırda dış pazarlara ulaşıp ulaşmadığının henüz netlik kazanmadığı bilgisine yer verildi.

Gelişmelerin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan gemilere yönelik bir deniz ablukası uygulama kararı aldığı biliniyor.

Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "İranlılar kendi önerilerini sunana ve yürütülen tartışmalar kabul ya da retle sonuçlanana kadar" ateşkesin uzatıldığını ilan etti.

Buna karşılık İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sürece ilişkin değerlendirmesinde, deniz ablukası yoluyla ihlal edilen ve dünya ekonomisinin rehin alınması şeklinde tezahür eden bir tablonun varlığında, tam bir ateşkesin anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.