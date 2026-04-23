Meksika’dan ABD’ye sert çıkış: Diplomatik nota verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde iki ABD vatandaşının hayatını kaybettiği operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini açıklayarak, olayı “ulusal egemenlik ve güvenlik meselesi” olarak nitelendirdi. Ölen ABD’lilerin Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğu iddiaları ise Washington’ın Meksika topraklarındaki yasadışı faaliyetlerine ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi. “Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir” ifadelerini kullandı. Sheinbaum, federal yetkililerin iki yabancı ajanın saha operasyonlarına katıldığından haberdar olmadığını aktararak, Meksika’daki hiçbir eyalet yönetiminin federal kanallar dışında yabancı makamlarla güvenlik işbirliği kuramayacağını vurguladı.

ABD’nin istihbarat operasyonları Meksika egemenliğinin sınırlarını zorluyor

Yabancı ülke ajanlarının ulusal topraklardaki faaliyetlerinin Anayasa ve Ulusal Güvenlik Yasası ile düzenlendiğini hatırlatan Sheinbaum, “İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Bu uyarı, ABD’nin Latin Amerika’daki geleneksel müdahaleci pratiklerinin – örtülü operasyonlar, askeri danışmanlar aracılığıyla yerel güvenlik yapılarının araçsallaştırılması ve “uyuşturucuyla savaş” bahanesiyle egemenlik ihlalleri – yeni bir örneğini gözler önüne seriyor. Tarihsel olarak 19. yüzyılda toprak kayıplarıyla sonuçlanan Meksika-Amerikan Savaşı’ndan, 20. yüzyılda CIA destekli darbelere (Guatemala 1954, Şili 1973) kadar uzanan emperyalist müdahale zincirinin bir halkası olarak, CIA personelinin Meksika topraklarında eyalet düzeyinde bir operasyonda yer alması, Washington’un komşularına yönelik saygısızlığının somut bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Sheinbaum, 21 Nisan’daki açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD’li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti. Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno ise 19 Nisan’daki açıklamasında, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD’li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönüşte kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Savcının “imha operasyonu” olarak tanımladığı eylemin ne olduğu, hangi hukuki dayanakla gerçekleştirildiği ve ABD’li ajanların bu operasyondaki tam rolü ise henüz yanıtsız sorular arasında.

NYT’nin iddiası: Ölen ABD’liler CIA personeli

New York Times’ın (NYT) ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, yetkililer ölen iki ABD vatandaşının CIA personeli olduğunu ileri sürdü. Bu iddia doğrulanırsa, ABD’nin bir müttefik ülkenin topraklarında, o ülkenin federal hükümetini devre dışı bırakarak eyalet düzeyinde askeri benzeri bir operasyon yürüttüğü ortaya çıkacak. Meksika yasalarına göre yabancı istihbarat personelinin silahlı operasyonlara katılması kesinlikle yasakken, Washington’ın bu tür eylemleri genellikle “ortak güvenlik çıkarları” veya “uyuşturucu kartellerine karşı mücadele” gibi gerekçelerle meşrulaştırma yoluna gittiği biliniyor. Ancak uzmanlar, bu tür tek taraflı müdahalelerin aslında bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda tasarladığı operasyonların yerel halk ve güvenlik güçleri üzerinde yarattığı bedeli görmezden geldiğini vurguluyor.