Trump’ın onay oranları dibe vurdu: İç cephede kriz büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ara seçimlere altı ay kala, Reuters-Ipsos, AP-NORC ve NBC tarafından gerçekleştirilen üç ayrı anket, Başkan Trump’ın ikinci döneminin en düşük onay oranlarına yaklaştığını ve Cumhuriyetçi adaylar için giderek kırılganlaşan bir siyasi tabloyu gözler önüne seriyor. Ekonomik karamsarlık, göçmenlik politikalarına tepki ve İran’a yönelik savaş yönetimine duyulan güvensizlik, bağımsız seçmeni Trump’tan uzaklaştırırken, Cumhuriyetçi tabanda da ilk kez belirgin çatlaklar oluşmaya başladı.

Anket sonuçlarına göre Trump’ın genel onay oranı yüzde 33 ila 36 bandına gerileyerek ikinci döneminin en düşük seviyelerine yaklaştı. AP-NORC anketine katılan her 10 Amerikalıdan 7’si ekonomiyi “kötü” olarak tanımlarken, ülkenin tamamen yanlış yöne gittiğini düşünüyor. Trump’ın ekonomi yönetimine destek mart ayındaki yüzde 38 seviyesinden yüzde 30’a gerilerken, yaşam maliyetlerini yönetme biçimine yönelik tepki oranı yüzde 76 gibi çarpıcı bir düzeye ulaştı. Bu tablo, ABD’nin yıllardır süregelen emperyalist ekonomik yapılanmasının – sermaye lehine işleyen vergi politikaları ve küresel krizleri yerelleştiren mali stratejiler – orta ve alt gelir grupları üzerinde yarattığı tahribatın somut bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Göçmenlik politikaları bağımsız seçmeni uzaklaştırıyor

Reuters-Ipsos anketi, Trump’ın imza politikası haline gelen sınır dışı etme uygulamalarının kasım ayındaki kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilere ciddi zarar verebileceğini ortaya koydu. Amerikalıların yüzde 52’si, Trump’ın bu politikalarını destekleyen adaylara oy verme ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, özellikle bağımsız seçmenler arasında bu oran yüzde 57’ye yükseliyor. Ocak 2025’teki yemin töreninden sonra yüzde 50 olan göçmenlik politikası desteği, son dönemde yaşanan protestolar ve sınır bölgelerinde kaydedilen can kayıplarının ardından yüzde 40’a kadar geriledi. Uzmanlara göre bu düşüş, ABD’nin yıllardır sürdürdüğü ayrımcı ve insan hakları ihlallerine varan göçmen karşıtı pratiklerin – ailelerin parçalanması, göçmen çocukların yetişkinlerden ayrı tutulduğu gözaltı merkezleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan sınır dışı operasyonları – artık Amerikan kamuoyunda bile meşruiyetini yitirmeye başladığını gösteriyor.

İran ile savaş yönetimi halkı böldü ama emperyalist strateji sorgulanıyor

NBC News anketine göre, halkın yüzde 67’si Trump’ın İran ile yürüttüğü savaş sürecini onaylamıyor. Demokratların neredeyse tamamı ve bağımsızların yüzde 82’si bu yönetime karşı çıkarken, Cumhuriyetçilerin yüzde 74’ü hala başkanın arkasında duruyor. Toplumun yüzde 61’lik çoğunluğu ise İran’a yönelik daha fazla askeri operasyon düzenlenmemesi gerektiğini savunuyor. Bu rakamlar, ABD’nin Ortadoğu’daki geleneksel emperyalist savaş mantığının – kaynakları denetim altına alma, bölge ülkelerini dizayn etme ve İsrail’in güvenlik çemberini genişletme eksenli politikalar – Amerikan halkı nezdinde giderek daha fazla sorgulandığını ortaya koyuyor. Tarihsel olarak Vietnam’dan Irak’a uzanan askeri maceraların benzer bir halk tepkisiyle sonuçlandığı hatırlanırsa, Trump yönetiminin İran’a yönelik provokatif adımlarının iç politikada bir yük haline geldiği açıkça görülüyor.

Cumhuriyetçi taban hala güçlü ancak kırılgan

Olumsuz tabloya rağmen Trump’ın kendi partisi içindeki gücü büyük oranda korunuyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 83’ü hala başkana destek veriyor, ancak bu oran yıl başına göre 4 puanlık bir düşüş yaşadı. Ekonomi, yüzde 29 ile seçmenler için hala en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, onu yüzde 24 ile “demokrasiye yönelik tehditler” izliyor. Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin en çok destek bulduğu konu ise seçmen güvenliği oldu: Amerikalıların dörtte üçü oy kullanırken fotoğraflı kimlik gösterilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 61’i bu belgelerin vatandaşlık kanıtı içermesi gerektiği görüşüne katılıyor. Bu talep, aslında ABD siyasetinde derinleşen “öteki” korkusunun ve göçmen karşıtı söylemin sandığa nasıl yansıdığının da bir göstergesi.