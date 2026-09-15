Malezya’dan İsrail’e Ticaret Kıskacı: Transit Sevkiyatlara Sıkı Denetim Başladı

Bu yeni uygulama, özellikle uluslararası nakliye şirketleri ve lojistik operatörleri için “uyum” sürecini daha kritik bir hale getiriyor. Malezya Denizcilik Dairesi ve ilgili gümrük birimleri, İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen veya nihai varış noktası İsrail olan malların ülkenin lojistik ağlarını kullanmasını engellemek için tarama sistemlerini güncelledi. Bu durum, İsrail’in küresel tedarik zincirindeki hareket alanını kısıtlayacak ve lojistik maliyetlerini artıracak bir hamle olarak yorumlanıyor.

Analistler, Malezya’nın bu kararının sadece idari bir prosedür değişikliği değil, aynı zamanda Filistin davasına yönelik güçlü bir diplomatik duruş sergileme amacı taşıdığını belirtiyor. Malezya, geçmişte de benzer tutumlar sergilemiş olsa da, liman denetimlerinin bu denli sıkılaştırılması, İsrail ile ticari ilişkisi olan uluslararası aktörler üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.

Lojistik sektörü temsilcileri ise bu düzenlemenin, bölgedeki nakliye rotalarında bir “belirsizlik ortamı” yaratabileceğine dikkat çekiyor. “İsrail ile bağlantılı” ibaresinin kapsamının nasıl genişletileceği ve denetimlerin hangi kriterlere göre yapılacağı, önümüzdeki dönemde uluslararası deniz ticareti rotalarında yeni bir tartışma konusu olmaya aday görünüyor. Malezya hükümeti ise yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik ve dış politika hedefleri doğrultusunda limanlarını kullanacak olan tüm unsurların bu yeni yasal çerçeveye uymak zorunda olduğunun altını çiziyor.