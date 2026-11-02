Ölüm Gelmeden Önce Haber Verir

News ID: 1885736

Ahlaki bir kıssada bir adam, Azrail’den ölüm vakti gelmeden önce kendisine uyarıda bulunmasını ister ki hazırlıksız yakalanmasın. Azrail bunu kabul eder; ancak canını almaya geldiğinde adam verdiği sözü tutmadığını söyleyerek itiraz eder. Azrail ise işaretleri defalarca gördüğünü hatırlatır: Saçları ağarmış, sevdikleri vefat etmiş ve zamanın akışı sonunun yaklaştığını haber vermiştir; fakat o bu uyarıları görmezden gelmiştir. Konuşmacı: Hüccetu’l-İslam Âlî