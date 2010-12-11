Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- İran’ın yeni radar sistemlerinin 3 bin kilometre menzilli olduğunu belirten General Erjengi, radarların pek yakında hizmete gireceğini belirtti.

General Erjengi söz konusu radarlardan gerektiği miktarda İran genelinde kurulacağını ve sayı bakımından hiç bir sorunlarının olmadığını vurguladı.

Radarların 3 bin kilometre menzilli olduğunu vurgulayan General Erjengi, irtifa bakımından da hiç bir sıkıntıları olmadığını kaydetti.

General Erjeni bu sistemlerle Katar veya Afganistan’ın ötesinde uçan her şeyi rasat ederek karşı koymaya hazır olduklarını vurguladı.