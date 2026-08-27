Doğu Akdeniz’deki EastMed Projesi Tartışmaların Gölgesinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Akdeniz’deki doğal gazı Avrupa’ya taşımayı amaçlayan EastMed boru hattı projesi, Türkiye’nin itirazları ve bölgede devam eden gerilimler nedeniyle uzun süredir tartışılıyor. Proje, İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını hedefliyor.

ABD, başlangıçta projeyi Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bölgesel iş birliğini güçlendirme planının bir parçası olarak destekledi. Ancak Washington yönetimi daha sonra projenin yüksek maliyeti, çevresel etkileri ve teknik zorlukları nedeniyle desteğini geri çekti.

Türkiye ise projenin deniz yetki alanlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını göz ardı ettiğini savunuyor. Ankara, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarını ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyeceğini belirtiyor.

EastMed’in ekonomik açıdan uygulanabilirliği de belirsizliğini koruyor. Uzun denizaltı güzergâhı, yüksek inşa maliyetleri ve bölgedeki siyasi anlaşmazlıklar, projenin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle doğal gazın Avrupa’ya ulaştırılması için boru hattı yerine sıvılaştırılmış doğal gaz ve alternatif güzergâhlar da gündeme geliyor.

Projenin geleceği, Doğu Akdeniz’deki enerji rekabeti ve Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olacak. Ankara’nın itirazları sürerken, EastMed’in yeniden canlandırılıp canlandırılmayacağı konusunda kesin bir takvim bulunmuyor.