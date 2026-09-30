El-Ahbar’dan Netanyahu-BAE Temasına Stratejik Mercek: Zamanlama Ne Anlatıyor, Masada Ne Var?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret, Orta Doğu’da değişen güvenlik ve ittifak dengeleri ekseninde geniş yankı uyandırdı. Lübnan’ın önde gelen yayın organlarından El-Ahbar gazetesinde konuyu kaleme alan analist Hüseyin İbrahim, ziyaretin görünen diplomatik protokollerin ötesinde derin stratejik anlamlar barındırdığına dikkat çekti.

Görüşmeyi tekil bir ikili temas olarak değerlendirmenin yanıltıcı olacağını ifade eden İbrahim, sürecin anlaşılması için üç temel soruya odaklanılması gerektiğini belirtti: “Bu ziyaret neden şimdi gerçekleşti, taraflardan hangisi buna daha fazla ihtiyaç duyuyor ve bu adım bölgedeki hangi büyük değişimin parçası?”

Yazıda, Netanyahu hükümetinin hem iç siyasetteki sıkışmışlığını aşmak hem de bölgesel ölçekte kurmaya çalıştığı yeni güvenlik mimarisine ivme kazandırmak istediği kaydedildi. Özellikle Körfez hattında Suudi Arabistan gibi kilit aktörlerin de dahil edilmek istendiği çok taraflı istihbarat ve güvenlik koordinasyonunun hızlandırılmaya çalışıldığına işaret eden analist, Abu Dabi yönetiminin de bölgesel güç mücadelesinde kendi konumunu sağlama alma arayışında olduğunu ifade etti.

İbrahim’e göre söz konusu temaslar, yalnızca İbrahim Anlaşmaları’nın devamı niteliğinde kalmayıp, bölgede İran ve Direniş Ekseni’ne karşı oluşturulmak istenen yeni güç bloklarının somutlaşma çabasını ve Washington’ın azalan doğrudan varlığı karşısında müttefiklerin kendi aralarında inşa etmeye çalıştığı yeni güvenlik düzenini temsil ediyor.