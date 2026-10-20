Suudiler, Sisi’nin Askerî Destek Talebinin Mısır Parlamentosunda Takılmasından Kaygılı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen News Portal (YNP) tarafından aktarılan bilgilere göre, Riyad yönetimi Mısır ile olan askerî iş birliği ve destek arayışlarında beklenmeyen engellerle karşılaşıyor. Mısır parlamentosunda Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Suudi Arabistan’a askerî destek sağlanmasını öngören talebinin onay alamaması ve milletvekilleri ile muhalif sesler arasında bu hamleye yönelik eleştirilerin artması, Suudi rejiminde kaygı yaratmış durumda.

Gözlemciler, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu tür meclis engelleriyle sınandığına dikkat çekerken, Mısır iç siyasetindeki hassasiyetlerin ve parlamenter direncin Riyad’ın bölgesel güvenlik ve askerî ortaklık stratejilerini doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.