Eski İngiliz Diplomat Alastair Crooke’dan Orta Doğu Analizi: ABD Ara Seçimleri ve İsrail’in Saldırgan Çizgisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski İngiliz diplomat ve istihbarat uzmanı Alastair Crooke, küresel siyasetin kilit eksenleri olan ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Crooke, Washington’daki siyasi dengelerin ve ABD ara seçim sonuçlarının, özellikle Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik izleyeceği stratejide doğrudan belirleyici bir rol oynayacağına işaret etti.

İsrail iç siyasetindeki gelişmelere de değinen uzman, seçim sonuçlarının ya da olası siyasi çalkantıların İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun içerideki gücünü zayıflatabileceğini, ancak bunun Tel Aviv yönetiminin bölgesel düzeydeki agresif ve saldırgan politikasında köklü bir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti. Crooke’a göre İsrail rejimi, güvenlik ve dış politika ekseninde benimsediği militarist çizgiyi liderlik düzeyindeki iç tartışmalardan bağımsız olarak sürdürmeye devam edecektir.

Analistler, Crooke’un bu tespitlerinin, Batı’nın Orta Doğu’daki hesaplarında iç siyasi süreçlerin (ABD ara seçimleri ve İsrail iç dinamikleri) stratejik yönelimleri ne ölçüde etkileyip etkilemeyeceğine dair kritik ipuçları barındırdığına dikkat çekiyor.