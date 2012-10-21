Rusya yine meydan okudu

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Pemboy askeri poligonunda ilk defa maketle değil, gerçek silahlar kullanılarak yapılan tatbikatta Pantsir-S1’in, ABD yapımı Tomahawk türü kanatlı füzeleri de imha edebileceği kanıtlandı” dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde gerçekleştirilen tatbikatta Pantsir-S kısa menzilli füze savunma sisteminden fırlatılan iki füzenin, hedefini başarılı bir şekilde vurduğunu açıkladı.

Tu-95MS Bear stratejik bombardıman uçağından fırlatılan güdümlü nükleer başlık takılabilen füze, 800 kilometre mesafeden bir binayı hedef aldı. Bakanlık açıklamasında, "Bir binayı hedef alarak fırlatılan füze, Pantsir-S'ten fırlatılan iki füze ile vuruldu. Savunulan binaya zarar gelmesi engellendi." denildi.

Bakanlığa göre yapılan test Pantsir-S'lerin yüksek başarısını bir kez daha onaylamış oldu. Sistem daha önce imitasyon olarak belirlenen hedeflere ateş edilerek test edilmişti. Güdümlü füzeler küçük, hızlı ve düşük seviyede ilerlediklerinden radarda görülmeleri de çok düşük seviyede olabiliyor.

Ankara'nın indirdiği Suriye uçağındaki kargonun da sahibi olan KBP (Instrument Dizayn Bürosu) tarafından üretilen Pantsir-S'ler, 20 kilometre mesafeden ve 10 kilometre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı 100 adet yeni model Pantsir-S'lerin üretimi için KBP'ye sipariş verdi. Teslimatın birkaç yıl içinde tamamlanması bekleniyor.