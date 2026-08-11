video - Erbain Gecesinde Kerbela’da Manevi Atmosfer

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- KERBELA – Erbain-i Hüseyni gecesinde Kerbela, milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu büyük bir manevi merkeze dönüştü.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen Ehl-i Beyt (a.s) sevdalıları, İmam Hüseyin’in (a.s) türbesini ziyaret etmek üzere kentin merkezine akın ediyor.

Gece saatlerinde de devam eden ziyaretçi yoğunluğu, türbe çevresi ve Kerbela’nın ana caddelerinde dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler, dualar ve mersiyeler eşliğinde Erbain gecesini idrak ediyor.

Kent genelinde kurulan hizmet noktalarında ziyaretçilere yiyecek, içecek ve dinlenme imkânı sunulurken, gönüllüler gece boyunca hizmet faaliyetlerini sürdürüyor.

Erbain gecesinde Kerbela’ya hâkim olan atmosfer, Ehl-i Beyt’e (a.s) duyulan sevgi ve İmam Hüseyin’in (a.s) hatırası etrafında farklı milletlerden milyonlarca insanı bir araya getiriyor.