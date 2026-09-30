ABD Irak’tan Tamamen Çekildi: Erbil Yönetimi Endişeli, Bağdat ‘Egemenlik Bayramı’ İlan Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uzun yıllardır Irak’ta bulunan Amerikan askerlerinin ülkedeki varlığı resmen sona erdi. ABD Savunma Bakanlığı, Irak’taki son askeri tesislerinin de devir işlemlerinin tamamlandığını ve tüm birliklerin ülkeden ayrıldığını bildirdi. Bu gelişme, Irak’ın gelecekteki güvenliği ve bölgesel dengeler açısından önemli sonuçlar doğuracak.

ABD’nin çekilme kararı, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. IKBY yetkilileri, ABD’nin çekilmesinin bölgedeki güvenlik boşluğunu artırabileceği ve terör örgütlerinin yeniden güçlenmesi riskini taşıyabileceği endişelerini dile getirdi. ABD’nin uzun süredir sağladığı askeri destek ve koruma şemsiyesinin sona ermesiyle birlikte, IKBY’nin kendi güvenliğini sağlama konusunda daha fazla zorlukla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Irak merkezi hükümeti ABD’nin çekilme kararını ülkenin egemenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görüyor. Bağdat yönetimi, 1 Ekim tarihini “Egemenlik Bayramı” olarak ilan ederek, ülkenin dış müdahalelerden arınarak tam bağımsızlığına kavuştuğunu simgeleyen kutlamalar yapıldığını duyurdu. Bu karar, Irak’ın kendi toprakları üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etme iradesini yansıtıyor.

ABD’nin Irak’tan tamamen çekilmesiyle birlikte, ülkenin gelecekteki güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve bölgesel aktörlerin Irak üzerindeki etkisi gibi konular daha fazla önem kazanacak. Özellikle IŞİD gibi terör örgütlerinin yeniden toparlanma riski ve İran gibi bölgesel güçlerin Irak üzerindeki artan etkisi, Bağdat yönetimi için yeni zorluklar teşkil edebilir.