Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamenei’den Rızai’ye “Karar Alma Kavşağı” Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamenei, İran Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai’yi kabul etti.

Görüşmede konuşan Devrim Lideri, sağlam kararlar alınabilmesi için her girişimin başlangıcından sonuç aşamasına kadar bütününü kapsayan bir yol haritası gerektiğini ifade etti. Hamenei, ulusal birlik ve toplumsal güvenin güçlendirilmesi, Anayasa’nın 176. maddesinden yararlanılarak cumhurbaşkanına ve hükümete sorunların çözümünde destek sağlanması, Hürmüz Boğazı’nın yönetimiyle ulusal ve bölgesel güvenliğin korunması ile komşu ülkelerle karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal direnişin düşmanı çaresiz bıraktığını belirten Hamenei, ülkenin ve sistemin savunulmasında halkın katılımının sürdürülmesi için etkin ve zamanında bilgilendirme yapılmasını istedi. Devrim Lideri, savaşın ve “ne savaş ne barış” durumunun sona erdirilmesi için ülke yetkililerinin açıkladığı şartların yerine getirilmesi suretiyle İran halkının ve direniş cephesinin hak ve çıkarlarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Rızai, görüşmede ülkenin farklı alanlardaki durumuna ve yürütülen çalışmalara ilişkin rapor sundu. Rızai, İran’ın “bölgeye özgü düzenlemelere ve iç dinamiklerle şekillenen bölgesel bir düzene” ulaşma stratejisinin Kurul sekreterliğinin gündemindeki çalışmalar arasında bulunduğunu belirtti.