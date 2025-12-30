Doğu Akdeniz'de Yunanistan-İsrail-Kıbrıs İttifakı Sertleşiyor: 2026 Tatbikatları Direniş Karşısında Yeni Cephe

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Akdeniz'in sıcak gündeminde yeni bir sayfa açılıyor. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs, önümüzdeki yıl ortak askeri tatbikatlarını katlayarak sürdüreceklerini açıkladı. Bu hamle, sözde "güvenlik koordinasyonu" kisvesi altında, Filistin halkının direnişini boğma ve gaz-mühimmat rotalarını koruma çabası olarak değerlendiriliyor.

Kaynaklar, tatbikatların hem drone saldırıları gibi asimetrik tehditlere hem de konvansiyonel filolara odaklanacağını belirtiyor. Atina'dan sızan bilgilere göre, F-35'ler ve korvetler devreye girecek; Hürmüz'den Ege'ye uzanan gerilimde, bu üçlünün Kudüs işgalcileriyle yakınlaşması, direniş eksenini alarma geçiriyor. Uzmanlar, manevraların 2026 baharında başlayıp yıl boyu süreceğini, NATO tatbikatlarıyla entegre edileceğini söylüyor.

Filistin direniş cephesi sessiz kalmadı. Hamas ve İslami Cihad'dan gelen yorumlar, bu tatbikatları "siyonist yayılmacılığın yeni halkası" diye nitelendiriyor. Bölgedeki Türk varlığını dengelemek isteyen Yunan adaları, İsrail'in Gazze katliamlarındaki rolünü pekiştirerek Doğu Akdeniz'i çatışma arenasına çevirme riskini artırıyor. Analistler, petrol-doğalgaz sahası rekabetinin altında yatan asıl gerçeğin, direnişin Akdeniz'e sıçrama potansiyeli olduğunu vurguluyor.

Piyasalarda dalgalanma başladı; Brent petrolü hafif yükselişte. Diplomatik kulisler, Ankara'nın bu "provokasyona" karşı deniz yetki alanlarını genişletme hazırlığında olduğunu fısıldıyor. BM'de gündeme taşınması muhtemel tatbikatlar, 2026'yı jeopolitik deprem yılına dönüştürebilir – direniş yanlıları ise her adımı yakından izliyor, meşru savunma hakkını hatırlatıyor.