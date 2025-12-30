Hamas Ümmete Seslendi: Ebu Ubeyde Basın Sözcüsü Olarak İlk Mesajını Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas, sosyal medya ve resmi kanalları üzerinden yayımladığı videoda, Kassam Tugayları’nın yeni Basın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi tanıttı. Videoda, Ebu Ubeyde, ümmete seslenerek direnişin süreceğini ve Filistin topraklarının savunusunun öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Basın sözcüsü, mesajında halkı bilgilendirme ve direniş ekseninin amaçlarını kamuoyuna doğru şekilde aktarma görevine odaklanacağını belirtti. Ebu Ubeyde, geçmiş mesajlarda olduğu gibi, direnişin hem siyasi hem de askeri boyutlarına dair şeffaf bilgilendirme sözü verdi.

Videoda ayrıca, Filistin’in çeşitli bölgelerindeki direniş faaliyetlerine değinildi ve Kassam Tugayları’nın önümüzdeki dönemdeki operasyonel hazırlıklarının sürdüğü ifade edildi. Hamas kaynakları, Ebu Ubeyde’nin göreve başlamasıyla birlikte, basın ve halkla ilişkilerde daha koordineli ve etkili bir sürecin hayata geçirileceğini aktardı.

Direniş yanlısı gözlemciler, Ebu Ubeyde’nin mesajının, yalnızca Filistin halkına moral vermekle kalmayıp, uluslararası kamuoyuna da direniş ekseninin iradesini göstermek için önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor. Örgütün sosyal medya üzerinden yürüttüğü bilgilendirme ve propaganda çalışmaları, sahadaki operasyonlarla birlikte direnişin çok boyutlu stratejisini güçlendiriyor.

Hamas, bu video ile sadece yeni sözcüsünü tanıtmakla kalmamış, aynı zamanda ümmetin dikkatini Filistin’in özgürlük mücadelesine çekerek, bölgedeki direniş iradesinin devam ettiğini güçlü bir şekilde vurgulamış oldu.