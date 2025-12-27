Video / İran'ın uyduları fırlatma rampasına taşındı: fırlatma yarın 16:38'da

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fırlatma aracı, İran'ın yükü yanında onlarca başka uyduyu da barındırıyor ve programa göre yarın öğleden sonra Dünya yörüngesine doğru yolculuğuna başlayacak.
27 Aralık 2025 - 18:19
News ID: 1766704
Rusya'nın Vostochny Uzay Üssü'nde İran'ın Tulu-3, Zafar-2 ve Kevser-1.5 uydularını taşıyan Soyuz-2.1b fırlatma aracı, teknik kompleksinden ayrılarak fırlatma rampasına doğru yola çıktı. Lansman, yarın Pazar günü (7 Dey/28 Aralık) İran saatiyle 16:38'de gerçekleştirilecek.
