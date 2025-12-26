Ankara’nın Gözü Suriye Semalarında: HTŞ, Türkiye’nin Radar Talebini Reddetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Maariv’in haberine göre Türkiye, İsrail’in olası askeri ve istihbarî hareketlerini takip edebilmek için Suriye sahasında geniş kapsamlı radar sistemleri konuşlandırmayı planladı. Hedef, özellikle hava sahası ve sınır ötesi hareketlerin anlık takibi ile güvenlik tahminlerini güçlendirmekti. Ancak HTŞ’nin kontrolündeki bölgelerdeki yerel otoriteler, Türkiye’nin radar talebine olumsuz yanıt verdi.

Uzmanlar, HTŞ’nin bu reddini “sahadaki bağımsız denetim ve güç gösterisi” olarak yorumluyor. Bölgesel aktörler açısından Türkiye’nin hareket alanını sınırlamak, hem iç politikada hem de uluslararası arenada mesaj niteliği taşıyor. HTŞ’nin kararı, ayrıca direniş cephesinde Türkiye’nin İsrail karşıtı gözlem ve istihbarat kapasitesinin sınırlandırıldığını gösteriyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye’nin radar kurma girişimi yalnızca İsrail hareketliliğini takip etmeye yönelik değildi; aynı zamanda bölgedeki sahadaki dengeyi ve kontrolü güçlendirme amacını da içeriyordu. HTŞ’nin reddi, Ankara’nın bölgesel stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Direniş perspektifinden bakıldığında, HTŞ’nin bu tavrı direniş alanında bağımsızlığı koruma ve dış aktörlerin müdahalesini sınırlama refleksi olarak öne çıkıyor. Bölgedeki güç dengeleri, yalnızca askeri operasyonlarla değil, aynı zamanda radar, istihbarat ve teknolojik alanlarla da şekilleniyor.

Sonuç olarak, Türkiye’nin radar girişimi HTŞ tarafından engellenirken, bu hamle, sahadaki güç mücadelelerinin yalnızca fizikî değil, teknolojik ve stratejik boyutlarını da açığa çıkarmış oldu. Bölgeyi izlemek isteyen dış aktörler, artık sahadaki yerel dengeleri ve direnişin sınırlayıcı etkisini hesaba katmak zorunda.