ABD’nin İran Yapımı İHA’yı Kopyalaması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin İran yapımı bir insansız hava aracının birebirine yakın bir kopyasını geliştirdiğine dair paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. X platformunda yapılan yorumlarda, yıllardır İran’ın savunma teknolojilerini hedef alan yaptırım ve suçlamalara karşın, aynı teknolojilerin ABD tarafından taklit edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Kullanıcılar, Washington’un bir yandan İran’ı savunma alanındaki faaliyetleri nedeniyle baskı altına almaya çalışırken, diğer yandan bu alandaki yerli ve özgün teknolojileri kendi projelerine uyarlamasını “ikiyüzlü bir yaklaşım” olarak değerlendirdi. Paylaşımlarda, İran’ın kısıtlı imkânlara rağmen geliştirdiği İHA teknolojisinin, küresel ölçekte etkisini kanıtladığına dair yorumlar öne çıktı.

Bazı kullanıcılar ise bu gelişmenin, İran savunma sanayisinin geldiği noktayı dolaylı biçimde teyit ettiğini belirterek, ABD’nin kopyalama yoluna gitmesini teknolojik üstünlüğün itirafı olarak nitelendirdi. Özellikle görsel karşılaştırmalar üzerinden yapılan paylaşımlar, iki İHA arasındaki benzerlikleri gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yükselen tepkiler, ABD’nin teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularındaki söylemleriyle sahadaki uygulamaları arasındaki çelişkiyi yeniden tartışmaya açarken, İran’ın savunma alanındaki yerli üretim kapasitesinin uluslararası gündemde daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.